 / EVENTI

EVENTI | 02 marzo 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 27 e 28 febbraio e domenica 1 marzo

Eventi, cronaca, attualità e sport

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 27 e 28 febbraio e domenica 1 marzo

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 27 e 28 febbraio e domenica 1 marzo

CRONACA

- Soccorso Alpino, 1548 persone aiutate sulle montagne piemontesi nel 2025

- Cavaglià, tentato furto di rame al cimitero

- Furti in casa, ladri in azione a Verrone e Cossato

- Carcere di Biella, SiNAPPe: "Polizia Penitenziaria ultimo baluardo a difesa della vita umana"

- Coggiola, perde il controllo dell’auto nella notte: 24enne in ospedale

- Biella, in via Italia spaccata vetrina nella notte

- Salussola, spariscono due Chihuahua dal giardino: denunciato furto da 3mila euro

- Zubiena, auto prende fuoco sulla Provinciale 338 durante la marcia

- Salussola, scontro tra veicoli: uno fugge

- Cossato, insulti sugli spalti: sospesa partita Under 17

- Biella, donna con Alzheimer si allontana da casa, Carabinieri, Questura e Polizia Locale in campo

- Incidente a Cossato, coinvolta pattuglia della Stradale impegnata in servizio autovelox

- Nuove truffe online, attenti alle false comunicazioni di prenotazione dei viaggi

- Biella, grave aggressione in carcere: tre agenti al Pronto Soccorso

- Biella, escursionista ferito sul sentiero del Gorgomoro

- Cossato, passa le casse automatiche ma paga “solo” 8 euro per una spesa da 200

- Biella, tragedia sfiorata in carcere: detenuto salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria

- Guerra, paura a Gerusalemme: sono al sicuro i sacerdoti piemontesi, c'è anche don Zampa

- Anche Biella piange la morte di Sandro Munari, era il “Drago” dei rally

- Biella, stroncata truffa ai danni di un'anziana: 2 arresti e oltre un chilo d'oro recuperato

- Biella, travolta da un'auto in via Pietro Micca: una donna in ospedale

EVENTI

- Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO

- Massazza, Carnival Fun Run: 89 iscritti alla corsa non competitiva FOTO e VIDEO

- Maschere, cani e allegria: il Carnevale a 4 Zampe conquista Massazza FOTO e VIDEO

- Biella celebra Sant’Antonio con una sfilata di mezzi: una tradizione che dura da 225 anni FOTO e VIDEO

- Arriva il Carnevale a Castelletto Cervo, consegna della chiave del paese alla maschera

- “Sostenibilità sostenibile”, interesse a Biella per il XXI convegno UCID sulla transizione verde FOTO

- Biella, biblioteca gremita per il libro “Piumini e catene. Storie di maranza” di Roberto Arditti FOTO

- Referendum, grande affluenza all'Agorà Palace: a Biella le ragioni del Sì FOTO

- Carnevale a Massazza: dalla corsa alla fagiolata, festa per tutti FOTO

- A Netro carri e gruppi mascherati per l'ultimo atto del carnevale 2026 FOTO

SPORT

- Motori, buona prova per Leonardo De Grandi sulla pista South Garda di Lonato

- Cross Country, test per Serena Rodella in vista della prima prova nazionale VIDEO

- Ippon 2, oro e bronzo all'Open League Lombardia

- Olimpiadi Milano-Cortina, le riflessioni di Sara Bortolozzo: “ Dietro ogni podio c’è una voce che ha saputo scegliere le parole giuste”

- Valdigne Triathlon brilla nella prima tappa del Circuito Nazionale Duathlon a Barzanò FOTO

- Pallavolo, SPB - Serie C perfetta: battuto anche San Paolo FOTO

- Pallavolo, TeamVolley: Netta sconfitta per la B2

- Bocce, finisce 13 a 11 tra Crc Gaglianico Botalla Formaggi e Mondovì Cuneo

- Rally & co al 16° Vallate Aretine Historic

- Il Salussola Volley “canta” vittoria: espugnato il campo di Vercelli in una serata da protagonisti

- Karate: Greta Bagatin porta la Funakoshi sul podio Open League Fijlkam

- Bocce: la San Secondo Bennese vince contro la Masera Domodossola

- Basket, serie C, Teens Vs Interglobo Genova, 81-83

- Calcio Biella: i risultati del weekend dalla Serie D alla Terza Categoria

- Vittoria per ACF Biellese contro ASD Racco 86

CULTURA

- Il mondo passa da Pettinengo: storie in cammino tra Sardegna e Alpi biellesi

- Brusnengo nei secoli: la storia del paese e della provincia di Biella

- "Per questo!”, a Sandigliano un omaggio a Giovanni Falcone FOTO
 


 

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore