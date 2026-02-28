 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 28 febbraio 2026, 15:00

Arriva il Carnevale a Castelletto Cervo, consegna della chiave del paese alla maschera

Arriva il Carnevale a Castelletto Cervo, consegna della chiave del paese alla maschera (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

Arriva il Carnevale a Castelletto Cervo, consegna della chiave del paese alla maschera (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

Ieri mattina, nella sala consiliare, gli allievi della scuola primaria di Castelletto Cervo hanno vissuto un momento speciale insieme al sindaco: la consegna simbolica della chiave del paese alla maschera del Carnevale, il Raspet.

“Un gesto che si rinnova da quattro anni e che è diventato una tradizione nata proprio dalla creatività dei più piccoli, che ogni anno arricchiscono la chiave con nuovi simboli e significati – riporta in una nota il Comune sui propri canali social - La chiave di quest’anno è stata decorata con un libro dal titolo L’arte di accendere il buio, un’immagine ricca di valore simbolico. Il Carnevale a Castelletto Cervo vive grazie all’impegno del gruppo Alpini, che oggi vi aspetta presso la propria sede per la distribuzione della tradizionale fagiolata e, in serata, per la cena in maschera”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore