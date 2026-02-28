Arriva il Carnevale a Castelletto Cervo, consegna della chiave del paese alla maschera

Ieri mattina, nella sala consiliare, gli allievi della scuola primaria di Castelletto Cervo hanno vissuto un momento speciale insieme al sindaco: la consegna simbolica della chiave del paese alla maschera del Carnevale, il Raspet.

“Un gesto che si rinnova da quattro anni e che è diventato una tradizione nata proprio dalla creatività dei più piccoli, che ogni anno arricchiscono la chiave con nuovi simboli e significati – riporta in una nota il Comune sui propri canali social - La chiave di quest’anno è stata decorata con un libro dal titolo L’arte di accendere il buio, un’immagine ricca di valore simbolico. Il Carnevale a Castelletto Cervo vive grazie all’impegno del gruppo Alpini, che oggi vi aspetta presso la propria sede per la distribuzione della tradizionale fagiolata e, in serata, per la cena in maschera”.