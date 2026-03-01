Nuove truffe online, attenti alle false comunicazioni di prenotazione dei viaggi

Si affinano sempre di più le modalità di raggiro ai danni dei cittadini. Come riportato dalla Polizia Postale sui propri canali ufficiali, sono state segnalate campagne di phishing ai danni di utenti che hanno prenotato un viaggio tramite piattaforme online. I truffatori, fingendosi il sito o l’agenzia utilizzata per la prenotazione, inviano una e-mail o messaggio WhatsApp nel quale comunicano che il pagamento precedentemente effettuato “non risulta accreditato” o sarebbe “in verifica”.

“La vittima ha realmente effettuato una prenotazione e l’importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l’agenzia o con la piattaforma – si legge nella nota - Questo elemento rende la comunicazione particolarmente credibile e insidiosa. Nel messaggio viene inoltre richiesto di effettuare un nuovo versamento urgente, spesso indicato come 'pagamento prioritario' o 'riaccredito necessario', verso un conto corrente differente da quello ufficiale”.

Da qui, alcuni pratici consigli: non effettuare ulteriori pagamenti senza aver verificato accedendo direttamente al sito ufficiale digitando manualmente l’indirizzo nel browser; non cliccare sui link contenuti nei messaggi; contattare il servizio clienti tramite i canali ufficiali indicati sul sito.

In caso di pagamento già effettuato, avvisare immediatamente la propria banca. Infine, segnalare l’accaduto attraverso il portale online del Commissariato di PS al seguente link: https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/segnala-online/