Pedemontana, ci siamo: avvio dei lavori entro fine maggio

“È un sogno che diventa realtà. Con la riunione odierna del tavolo tecnico abbiamo compiuto un passo decisivo verso l’avvio dei lavori della Pedemontana. Da Anas è arrivata la conferma che il progetto esecutivo verrà approvato entro la fine di maggio e che, contestualmente, partirà il cantiere”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà a margine della riunione tenutasi oggi al grattacielo della Regione Piemonte.

“Parliamo di un’opera strategica per il Vercellese e il Biellese, attesa da decenni e fondamentale per il futuro del nostro territorio. Non a caso è il progetto più importante attualmente gestito da Anas nel Nord Italia - sottolinea - Il clima è finalmente positivo e concreto: oggi abbiamo affrontato gli ultimi dettagli tecnici e possiamo dire che ormai è davvero tutto pronto. Il primo intervento riguarderà il ponte sul Sesia tra Ghemme e Gattinara, l’opera più complessa dal punto di vista ingegneristico e uno degli snodi chiave dell’intero tracciato”.

“È stata inoltre confermata la realizzazione di una viabilità di cantiere, inizialmente provvisoria, a completamento della circonvallazione di Ghislarengo, che potrà diventare definitiva se gli enti locali lo riterranno opportuno, come mi auguro. Nel frattempo i lavori preliminari sono praticamente conclusi, gli scavi archeologici termineranno la prossima settimana e si sta completando il processo di pagamento degli espropri - aggiunge il consigliere di FdI - Grazie all’aggiornamento del piano cave approvato a febbraio sarà possibile prelevare gran parte dei materiali direttamente in loco, evitando trasporti costosi e impattanti dal punto di vista ambientale. Allo stesso tempo verrà realizzata la viabilità provvisoria che consentirà di togliere il traffico pesante dall’abitato di Ghislarengo e verrà messa in sicurezza l’area spondale tra Ghislarengo e Arborio. Meno cave e più pulizia dei fiumi significa coniugare infrastrutture, tutela ambientale e sicurezza del territorio”.

L’investimento complessivo ammonta a 302,8 milioni di euro per una strada a due corsie per senso di marcia lunga circa 15 chilometri, che collegherà Biella al sistema autostradale (A26) e offrirà un’alternativa più moderna ed efficiente alla strada statale 142, attraversando le province di Biella, Vercelli e Novara. Il progetto prevede quattro svincoli (Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme), sei ponti – tra cui quello sul Sesia di circa 820 metri – oltre a sei cavalcavia e sei sottopassi sulla viabilità secondaria.

“Quella che per anni è stata considerata solo un’ipotesi oggi diventa finalmente un cantiere pronto a partire. È il risultato della determinazione di chi non ha mai smesso di crederci e di lavorare per il territorio. La Pedemontana significherà collegamenti più rapidi, più competitività per le imprese, meno traffico nei centri abitati e maggiore sicurezza per i cittadini. È un’infrastruttura che restituisce centralità al nostro territorio e dimostra che il Piemonte può tornare protagonista” conclude Zappalà.