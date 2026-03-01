Karate: Greta Bagatin porta la Funakoshi sul podio Open League Fijlkam

Grandissima prestazione per la portacolori del Club Funakoshi 1976, GRETA BAGATIN alla prima OPEN LEAGUE FIJLKAM svoltasi a Vigevano nel weekend, dove ha conquistato un prestigioso 3° posto.

La giovane allieva del Maestro Damiano Rovatti ha superato i primi tre turni della categoria 42 kg. classe under 14, fermandosi poi al 4° incontro (finale di poule) con un pareggio di 1-1, vinto dall’avversaria per Senshu (vantaggio per chi mette a segno il primo punto in caso di parità a fine tempo regolamentare). La candelese deve quindi “accontentarsi” della finale per il 3° posto, che ha condotto con notevole superiorità tattica fin dai primi scambi, terminando con punteggio di 7-1. Un prestigioso bronzo per lei che termina, senza sconfitte ai punti, una gara di alto livello qualitativo e quantitativo. Un grande inizio stagione per la promettente atleta FUNAKOSHI, che migliora la prestazione dello scorso anno, chiusa al settimo posto.

Da segnalare anche l’ottimo 5° posto di Martina Ciliesa, che “bissa” così il risultato della scorsa edizione, nei +52 kg. Under 14, dopo 5 incontri disputati con grande carica agonistica e perdendo la finale per il 3° posto con un punto subito proprio allo scadere del tempo regolamentare. Le due allieve del Maestro Rovatti si confermano così fra le migliori d’Italia nelle rispettive categorie.