SPORT | 01 marzo 2026, 16:13

Karate: Greta Bagatin porta la Funakoshi sul podio Open League Fijlkam

Le due allieve del Maestro Rovatti si confermano così fra le migliori d’Italia nelle rispettive categorie.

Grandissima prestazione per la portacolori del Club Funakoshi 1976, GRETA BAGATIN alla prima OPEN LEAGUE FIJLKAM svoltasi a Vigevano nel weekend, dove ha conquistato un prestigioso 3° posto. 

La giovane allieva del Maestro Damiano Rovatti ha superato i primi tre turni della categoria 42 kg. classe under 14, fermandosi poi al 4° incontro (finale di poule) con un pareggio di 1-1, vinto dall’avversaria per Senshu (vantaggio per chi mette a segno il primo punto in caso di parità a fine tempo regolamentare). La candelese deve quindi “accontentarsi” della finale per il 3° posto, che ha condotto con notevole superiorità tattica fin dai primi scambi, terminando con punteggio di 7-1. Un prestigioso bronzo per lei che termina, senza sconfitte ai punti, una gara di alto livello qualitativo e quantitativo. Un grande inizio stagione per la promettente atleta FUNAKOSHI, che migliora la prestazione dello scorso anno, chiusa al settimo posto. 

Da segnalare anche l’ottimo 5° posto di Martina Ciliesa, che “bissa” così il risultato della scorsa edizione, nei +52 kg. Under 14, dopo 5 incontri disputati con grande carica agonistica e perdendo la finale per il 3° posto con un punto subito proprio allo scadere del tempo regolamentare. Le due allieve del Maestro Rovatti si confermano così fra le migliori d’Italia nelle rispettive categorie.

c.s.funakoshikarate, s.zo.

