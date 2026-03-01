Salussola, scontro tra veicoli: uno fugge

Scontro stradale a Salussola ieri sabato 28 febbraio, dove il 118 ha segnalato un intervento in codice verde a seguito di un sinistro tra due veicoli, uno dei quali si sarebbe dato alla fuga dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vigliano per i rilievi del caso. A seguito della collisione con un pick-up, una Fiat Punto, condotta da un uomo classe 1988 residente a Salussola, ha terminato la propria corsa all’interno di un campo, dove è rimasta bloccata.

È stato richiesto anche l’intervento per la pulizia della carreggiata, interessata dai detriti dell’urto. Il conducente, inizialmente, ha rifiutato il trasporto in ospedale; successivamente ha riferito che si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso, lamentando un leggero giramento di testa. Ha inoltre comunicato che avrebbe provveduto a recuperare il veicolo nella giornata seguente.

I militari hanno identificato due testimoni presenti al momento dell’incidente. Sono in corso accertamenti per risalire al mezzo che si è allontanato dopo l’impatto.