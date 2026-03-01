 / EVENTI

EVENTI | 01 marzo 2026, 11:02

Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO

La festa è iniziata venerdì

Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Avanti tutta con il carnevale a Netro tra musica, festa e coriandoli! Il Carvè ‘d Netro, organizzato da Il Conte e la Contessa e dalle associazioni netresi, con il patrocinio del Comune di Netro, è iniziato venerdì 27 febbraio con la serata discoteca con DJ Perry, con la partecipazione dei coscritti 2008, mentre ieri sabato 28 febbraio si è assistito alla presentazione ufficiale del Conte e della Contessa con la consegna delle chiavi, quindi la cena di apertura del Carnevale e tanta musica-

Oggi domenica 1° marzo è l'ultima giornata di questi giorni di colori e di allegria: dalle ore 11.30 verrà distribuita la fagiolata a cura del Gruppo Alpini di Netro e al pomeriggio il momento clou: raduno delle maschere e dei gruppi con grande sfilata con bande musicali, majorettes, gruppi mascherati e ospiti. In serata la premiazione delle maschere e la cena di chiusura del Carnevale.

Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

s.zo.

