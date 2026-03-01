Carvè ‘d Netro, oggi la grande sfilata FOTO

Avanti tutta con il carnevale a Netro tra musica, festa e coriandoli! Il Carvè ‘d Netro, organizzato da Il Conte e la Contessa e dalle associazioni netresi, con il patrocinio del Comune di Netro, è iniziato venerdì 27 febbraio con la serata discoteca con DJ Perry, con la partecipazione dei coscritti 2008, mentre ieri sabato 28 febbraio si è assistito alla presentazione ufficiale del Conte e della Contessa con la consegna delle chiavi, quindi la cena di apertura del Carnevale e tanta musica-



Oggi domenica 1° marzo è l'ultima giornata di questi giorni di colori e di allegria: dalle ore 11.30 verrà distribuita la fagiolata a cura del Gruppo Alpini di Netro e al pomeriggio il momento clou: raduno delle maschere e dei gruppi con grande sfilata con bande musicali, majorettes, gruppi mascherati e ospiti. In serata la premiazione delle maschere e la cena di chiusura del Carnevale.