A Roppolo si prega per i malati e i bisognosi

Nuovo appuntamento con il gruppo di preghiera di Padre Pio di Roppolo, Viverone e Cavaglià. Stasera, mercoledì 4 marzo, alle 20.30 avrà luogo il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Roppolo Piano. Seguirà, alle 21, la Santa Messa per tutti i malati e i bisognosi.
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
domenica 01 marzo
