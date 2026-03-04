 / Basso Biellese

Basso Biellese | 04 marzo 2026, 08:20

A Roppolo si prega per i malati e i bisognosi

roppolo preghiera

Nuovo appuntamento con il gruppo di preghiera di Padre Pio di Roppolo, Viverone e Cavaglià. Stasera, mercoledì 4 marzo, alle 20.30 avrà luogo il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Roppolo Piano. Seguirà, alle 21, la Santa Messa per tutti i malati e i bisognosi.  

g. c.

