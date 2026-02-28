Ippon 2, oro e bronzo all'Open League Lombardia

Lo scorso fine settimana si è tenuta, nel suggestivo PalaEnachem di Vigevano, la prima tappa della Open League FIJLKAM, gara valevole per il Ranking Nazionale in vista dei Campionati del Mondo WKF di fine anno. Erano presenti oltre 1.500 atleti in rappresentanza di 293 società FIJLKAM, che si sono confrontati a un livello tecnico altissimo. Gli atleti della compagine biellese hanno espresso un ottimo karate, conquistando due prestigiose medaglie e un buon piazzamento.

Marta Buono, nella categoria Under 21, dopo uno straordinario 2025 in cui ha vinto tutte le tappe nella categoria fino a 68 kg, ha esordito nei +68 kg e, al termine di una gara molto combattuta, ha centrato la medaglia d’oro. Vittoria Pozzo, Juniores fino a 48 kg, dopo cinque combattimenti contro avversarie di valore, ha conquistato un meritato bronzo. Christian Spilinga, campione italiano Juniores nei 50 kg, impegnato nei 55 kg, si è fermato al primo combattimento sul 2-1 contro l’atleta poi vincitore della gara; ripescato, ha chiuso al 7° posto.

Buone prove anche per Maggie Castello e Tommaso Strazzeri negli Esordienti, Aurora Fattori, Andrea Beltrami e Irene Perino nei Cadetti, e Filippo Mosca negli Under 21. Tutti si sono fermati nelle fasi preliminari senza accedere ai ripescaggi.