Al Biella Jazz Club arriva il pianista americano Harold Danko

Un grande evento in programma giovedì 5 marzo, alle 21.30, al Biella Jazz Club , con la presenza del pianista americano Harold Danko con il progetto italiano RHam Trio, Barbara Raimondi alla voce, Enzo Zirilli alla batteria e Claudio Chiara al sax.

L’obiettivo di questo lavoro, che verrà portato in studio di registrazione, è di affrancare la forma canzone da criteri estesi troppo vincolanti, rendendola creativa e comunicativa anche per il suo valore musicale espressivo. Da qui il titolo “Songs”. L’ispirazione per questo progetto musicale nasce dall’idea di elaborare il materiale musicale in qualche modo assumendo la responsabilità delle singole nature della musica: la voce per la melodia, il piano per l’armonia e batteria e percussioni per il ritmo. Da qui l’acronimo Rhythm/Harmony/Melody.

Al trio si aggiunge un musicista di grandissima sensibilità ed esperienza, Claudio Chiara ai sassofoni alto e soprano, un contraltare dal linguaggio più strettamente jazz che dialogherà con gli altri strumenti senza sottolineare la matrice solista/accompagnatori, ma fondendosi in un unicum di grande intensità.

Per martedì 10 è in programma il concerto del chitarrista brasiliano Vinicius Surian.