Referendum, grande affluenza all'Agorà Palace: a Biella le ragioni del Sì FOTO

Si è tenuto giovedì 27 febbraio, alle ore 18, all’Agorà Palace di Biella, l’incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì alla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Un appuntamento che ha registrato grande partecipazione e interesse, con un pubblico attento ai temi al centro del dibattito.

Il filo conduttore della serata è stato il racconto della giustizia da parte di chi l’ha amministrata e di chi l’ha difesa sul campo. Tra i protagonisti Riccardo Ravera, ex Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, già componente della squadra del Capitano Ultimo che il 15 gennaio 1993 arrestò Totò Riina. Una testimonianza che ha riportato l’attenzione su uno dei passaggi più significativi della lotta alla mafia, già al centro della recente video-intervista rilasciata a Newsbiella.it.

Accanto a lui Antonio Rinaudo, ex Procuratore della Repubblica, che ha offerto il punto di vista della magistratura, contribuendo a un confronto articolato sui contenuti della riforma. Nel corso della serata sono intervenuti anche esponenti del mondo forense e rappresentanti istituzionali.