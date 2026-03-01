"Per questo!”, a Sandigliano un omaggio a Giovanni Falcone FOTO

Si sono affrontati temi come la mafia, la lotta contro il bullismo e a favore della legalità venerdì 27 febbraio al teatro a Sandigliano con l'allestimento teatrale ispirato al libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando.

"Per questo!”, il titolo dello spettacolo dedicato a Giovanni Falcone di Lucio Diana, Eleonora Mino, Roberta Triggiani, Davide Viano presentato al mattino agli allievi dell' Istituto Comprensivo di Candelo e Sandigliano e alla sera aperto al pubblico. Sul palco la biellese Eleonora Frida Mino, che ha interpretato Giovanna, una ragazzina di Palermo, alla quale dopo un episodio di bullismo capitato ad un compagno di scuola, il suo papà decide che è arrivato il momento di regalarle una giornata speciale, da trascorrere insieme, per raccontarle la storia di un “certo” Giovanni. E per svelarle il mistero di Bum, il suo peluche con le zampe bruciacchiate che la accompagna da quando è nata. Un monologo attraverso il quale lo spettatore scoprirà che cosa è la mafia e come nel proprio piccolo sia possibile combatterla, anche tra i banchi di scuola.

A fare gli onori di casa è stato il preside Antonello Papa, quindi ha preso la parola al termine dello spettacolo il sindaco Mauro Masiero che ha ringraziato i sindaci del Comuni presenti e il consigliere Davide Zappalà in rappresentanza della Regione Piemonte.

