Festa della donna, a Biella il concerto benefico della Chromatic Chamber Orchestra

Le note di Mozart, le parole sulla salute e la generosità si mescoleranno domenica 8 marzo a palazzo Ferrero: il concerto per la giornata internazionale della donna che la Chromatic Chamber Orchestra regalerà ai, e soprattutto alle, biellesi sarà un atto d’amore per la musica e nello stesso tempo un gesto di generosità verso chi affronta il cancro. L’ingresso a palazzo Ferrero, che ospiterà l’appuntamento a partire dalle 11, è a offerta libera e le donazioni raccolte andranno al Fondo Edo Tempia e ai suoi programmi di prevenzione sul tumore al seno. A illustrarli, nell’intervallo del concerto, sarà Adriana Paduos, senologa e direttore sanitario dell’associazione che quest’anno raggiunge i 45 anni di attività come punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

La Chromatic Chamber Orchestra è una realtà nata da poco ma che si è già ritagliata un ruolo prezioso nel panorama musicale biellese: diretta da Simone Delbene, già l’anno scorso, in uno dei suoi primi concerti dopo la fondazione, aveva dedicato l’appuntamento dell’8 marzo alla solidarietà. Il programma di domenica prevede l’esecuzione del concerto per flauto e orchestra in Sol maggiore e la sinfonia numero 29 in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Accanto all’orchestra, suonerà il flauto solista Nadia Ferranti. Ad Adriana Paduos sarà affidato l’intervento che spiegherà che cosa fa il Fondo Edo Tempia per la prevenzione dei tumori femminili, a partire dagli ambulatori gratuiti: nella sede di via Malta a Biella e in quelle di Ponzone-Valdilana e Santhià sono a disposizione gli specialisti per le visite senologiche e ginecologiche, a cui si aggiungono i progetti speciali sviluppati insieme a enti locali e aziende, per portare le prestazioni sanitarie di eccellenza “a domicilio”. Inoltre il Fondo Edo Tempia collabora con Regione e Azienda sanitaria per i programmi di screening senologico e citologico, con personale e strutture.