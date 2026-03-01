Salussola, spariscono due Chihuahua dal giardino: denunciato furto da 3mila euro

Denuncia di furto nella notte di oggi domenica 1 marzo a Salussola, dove intorno a mezzanotte e venti un uomo classe 1953, residente in paese, ha segnalato la scomparsa dei propri cani.

Il proprietario ha riferito che, rientrando a casa dopo essere stato assente per l’intero pomeriggio e la serata, si è accorto che ignoti avrebbero asportato dal giardino dell’abitazione due cani di razza Chihuahua, entrambi con pedigree.

Durante il sopralluogo, tuttavia, non sono stati riscontrati segni di effrazione alla recinzione esterna né altri elementi utili alle indagini. Il danno economico stimato dal proprietario ammonterebbe a circa 3mila euro.

Al momento non sono emersi ulteriori elementi utili per ricostruire con certezza quanto accaduto.