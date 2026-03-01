 / EVENTI

EVENTI | 01 marzo 2026, 12:38

Carnevale a Massazza: dalla corsa alla fagiolata, festa per tutti FOTO

Un’occasione unica per assaporare il piatto tipico della tradizione locale

Carnevale a Massazza: dalla corsa alla fagiolata, festa per tutti FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Carnevale a Massazza: dalla corsa alla fagiolata, festa per tutti FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Massazza si conferma oggi domenica 1 marzo come un centro di allegria e tradizione, con una giornata dedicata al divertimento e ai sapori locali. Questa mattina, la CarnivalFun Run ha animato le strade del paese, con partecipanti di tutte le età pronti a correre tra colori, coriandoli e musica.

Ma la festa non si ferma qui: a seguire, i visitatori potranno gustare la classica fagiolata, preparata in 16 paioli, una vera e propria istituzione del carnevale massazzese. Un’occasione unica per assaporare il piatto tipico della tradizione locale e condividere momenti di convivialità con amici e familiari.

Il carnevale di Massazza continua così a unire sport, cultura e gastronomia, confermandosi un evento imperdibile per grandi e piccini.

s.zo.

