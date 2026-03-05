Tante cose da fare nel we del 6, 7 e 8 marzo

Venerdì 6 marzo
- Pollone, quando "Alfonsina faceva la sartina" ore 21 biblioteca Benedetto Croce
- Candelo, Hackathon
- Biella, Città Studi, convegno "La pezzata rossa di Oropa come strumento di valorizzazione territoriale, quale futuro?" , ritrovo 10,15
- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.
- Biella, presentazione del volume di Silvia Diacciati “Gli Alberti nella Firenze del Medioevo - Giudici, mercanti, banchieri e mecenati”, Palazzo La Marmora, sala del camino ore 17,30
- Biella, alle 20.45, l'Auditorium di Palazzo Gromo Losa ospita Louis Lortie, pianista franco-canadese tra i più richiesti a livello internazionale.
- Vigliano, Dipinti di Bea di Vigliano – Inaugurazione mostra A cura di Comune di Vigliano Biellese Biblioteca Civica Aldo Sola ore 17
- Benna, La madre e la spiritualità Il culto della Dea dalla preistoria ai giorni nostri A cura di Comune di Benna Sport folklore Benna – Via delle Viare lunghe ore 18,30- “Dov’è il mio cuore?”
- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico
- Graglia, I Bugianen al Teatro con il docu-film Mongolia in inverno ore 21:00
- Lessona, presso la Biblioteca Diari di Viaggio nel ricordo di Franco Regalli, ore 21 Pedalate per tutte le gambe nel paese più bello del mondo
- Biella, inaugurazione mostra 17,30 "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella
- Sandigliano, Presentazione libro di Camilla Anselmi A cura di Comune di Sandigliano ore 21 Teatro, Via Maroino 12 – Sandigliano
Sabato 7 marzo
- Ponzone, film Cine Giletti ore 21
- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico
- Masserano, polivalente, cena con pasta Amatriciana preparata da cuochi Amatrice in occasione della Festa della Donna dalle 19,30
- Oasi Zegna, in occasione della Festa della Donna la pista sarà aperta dalle 18:30 alle 20:30
- Candelo, Hackathon
- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.
- Biella, Giardini Zumaglini, laboratorio dalle 12 "Le nostre vite valgono perciò noi lottiamo"
- Biella, Ore 10.00–12.00 Le nostre vite valgono perciò noi lottiamo Laboratorio di arte collettiva. A cura di Le Parole Fucsia Giardini Zumaglini – Biella
- Biella, Ore 9.00 e 18.00 Le donne come protagoniste – raccolta firme. Per la campagna di Amnesty International A cura di Amnesty International Biella Via Italia, Portici del Comune – Biella
- Quaregna Cerreto, cover band Lucio Battisti al polivalente concerto dalle 21
- Pralungo, serata in ricordo Erika Preti al Polivalente
- Vigliano, Ore 16.00 Meet the writer Incontro con autrice e presentazione del libro “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo”. A cura di Liceo di Cossato e Comune di Vigliano Biellese Biblioteca Civica Aldo Sola – Vigliano Biellese
- Biella, alle ore 21, presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi 70, si terrà “Lo sguardo delle donne”, una serata di proiezione di fotografie provenienti dall’Archivio Corona dedicate alle donne del Novecento a Tollegno.
- Gaglianico, auditorium concerto Arbej dalle 21
- Sagliano, frazione Passobreve, come da tradizione torna il mitico Risotto
- Alchemica Festival
- Biella, Iron Maiden - Live After Death, Il miglior disco dal vivo della storia della musica Rock? Un evento a cura di Luca Pasquadibisceglie ore 19,00 Cigna Dischi
- Biella, alle ore 21.00, la sede del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in via Galileo Galilei 11 a Biella, aprirà le sue porte a una serata speciale dedicata alle Feminas, nel segno della Festa della Donna.
Domenica 8 marzo
- Ponzone, film Cine Giletti ore 16
- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico
- Biella, Le note di Mozart a palazzo Ferrero concerto Chromatic Chamber Orchestra
- Ponderano, mercatino in piazza Alpini d'Italia dalle 8,30
- Alchemica Festival
- Cossato, Teatro Comunale, dalle 18 A SANTHIÀ NON SI VEDE UN KANSAS
- Oropa, dalle 11,30 Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali
- Biella, Cossila San Grato, Trail Valle Oropa
- Sandigliano, Santo Stefano SPA Relais, in occasione della Festa della Donna, torneo benefico a favore associazione Gomitolo Rosa. Giocatori e giocatrici capaci, come anche alle prime armi, si "scontreranno" in un torneo carico di significato e buone intenzioni.
- Ponderano, passeggiata ecologica ritrovo 15 piazza della chiesa
- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.
- Pettinengo, evento Pace e Futuro "Siamo tutti sotto uno stesso cielo", ore 17 a villa Piazzo
- Gifflenga, Ore 9.30 Just The Women I Am Camminata/corsa non competitiva – 5 km A cura di Comune di Gifflenga Gifflenga Village
- Vigliano, Ore 14.00 La vita corre… Noi camminiamo insieme Camminata non competitiva a sostegno della Casa rifugio per donne vittime di violenza di genere. A cura di Comune di Vigliano Biellese, Podistica Vigliano, Pro Loco Vigliano. Pro Loco, Via Largo Stazione 14
- Candelo, Ore 15.30 A mani nude e cuore aperto Recitazione testi ed esposizione opere artistiche A cura di Biblioteca di Candelo e Associazione Orizzonti creativi. Centro Culturale Le Rosminiane
- Salussola, Eccidio, 9,30 ritrovo presso il municipio, 9,45 alzabandiera, 10 santa Messa, 10,45 corteo per vie paese
- Borriana, Camminiamo Unite arriviamo lontano, camminata benefica piazza don Guido Gatto dalle 14,30, evento Paviol
- Quaregna Cerreto, ore 12.00 Fabrizio Berardi ambasciatore Associazione Albergatori e Ristoratori -ARAM presso la cucina del Centro Polifunzionale uno show cooking per Amatriciana
MOSTRE
- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile
- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.
- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro