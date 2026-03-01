Zubiena, auto prende fuoco sulla Provinciale 338 durante la marcia

Intervento nella tarda serata di ieri 28 febbraio a Zubiena, dove alle 23, 20 è stato segnalato un veicolo in fiamme lungo la strada provinciale 338, all’altezza di località Casale Montino.

Il conducente è riuscito a scendere autonomamente dal mezzo prima che l’incendio si propagasse, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Netro, che hanno accertato come si trattasse di una Mercedes-Benz di proprietà di un uomo classe 1981 residente a Zubiena.

Secondo i primi riscontri, l’incendio sarebbe stato causato da un’avaria del veicolo verificatasi durante la marcia. Non si registrano feriti.

Per la rimozione del mezzo è intervenuto il soccorso stradale dell’ACI di Verrone, mentre sul posto è stato richiesto anche personale per la messa in sicurezza ambientale dell’area interessata.