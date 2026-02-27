Valdigne Triathlon brilla nella prima tappa del Circuito Nazionale Duathlon a Barzanò FOTO

Dopo le tappe del Winter Triathlon, domenica 22 febbraio è andata in scena la prima Prova del Circuito Nazionale Duathlon con l’ottima organizzazione di Spartacus Events nella bella cittadina lecchese di Barzanò.

La gara, su distanza Sprint (5km run – 21km bike - 2,5km run), ancora una volta di è rivelata tra le più dure di tutta la stagione del duathlon con la prima frazione di corsa resa difficile dalla temuta “Pain’s Hill” e da una frazione ciclistica che in soli 21 km presentava 400m di dislivello e un tracciato molto tecnico e con molti rilanci.

Grandi soddisfazioni in campo femminile per i colori di Valdigne Triathlon con il 22° posto della debuttante Sofia Folino che ha conquistato l’oro tra le Junior. In campo maschile, buona prova di Filippo Gai, 24° assoluto al traguardo e 7° tra gli S1, ottima prestazione con meritato podio per Andrea Manzotti, argento tra gli M1, gara decisamente positiva tra i tanti e combattivi M3 per Dario Nitti, 9° ed il debuttante in verde-turchese-oro Glauco Pertel, 10° sempre tra gli M3, altro buon debutto per lo Junior Edoardo Pia 8° in categoria.

In Oman è andata in scena la tappa del prestigioso Circuito Internazionale “pallinato” IronMan sulla distanza 70.3, gran bella gara di Coach Stefano Massa che ha conquistato il 10° posto nella categoria M60-64.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nelle prossime prove del Circuito Duathlon e nei Campionati Italiani di Duathlon nell’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel weekend del 21-22 marzo.