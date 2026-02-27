Furti in casa, ladri in azione a Verrone e Cossato

Ancora segnalazioni di furti in casa. Stavolta è successo nel comune di Verrone: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra di un'abitazione ma, forse disturbati da qualcosa, si sarebbero allontanati a mani vuote.

A Cossato, invece, i malviventi sono riusciti ad accedere all'interno di una dimora e, dopo aver rovistato nelle diverse camere, si sarebbero allontanati con alcuni oggetti di valore. È in fase di quantificazione l'ammontare del danno. Su entrambi gli episodi le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.