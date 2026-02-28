Biella, biblioteca gremita per il libro “Piumini e catene. Storie di maranza” di Roberto Arditti FOTO

Si è svolta nella serata di giovedì 26 febbraio, presso la Biblioteca Civica di Biella, la presentazione del libro “Piumini e catene. Storie di maranza”, edito da Armando Curcio Editore e firmato da Roberto Arditti e Alessio Gallicola, con i contributi di Tommaso Cerno e della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, recentemente scomparsa.

L’iniziativa, promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Biella, ha visto una significativa partecipazione di pubblico, a conferma dell’interesse verso un tema di grande attualità e rilevanza sociale. A introdurre e moderare l’incontro è stato il consigliere comunale Omar Riffi. Sono intervenuti l’autore Roberto Arditti e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, offrendo un approfondimento sui contenuti del volume e sul contesto sociale e culturale in cui si inserisce il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Il libro propone dodici storie di cronaca che diventano occasione per analizzare radici sociali, dinamiche giovanili e implicazioni culturali di un fenomeno al centro del dibattito nazionale su sicurezza, disagio giovanile e responsabilità educative. Un racconto che intende superare letture superficiali per stimolare un confronto serio e documentato.

Nel corso della serata, Omar Riffi ha sottolineato l’importanza di creare spazi di dialogo pubblico su temi così delicati: “La grande partecipazione dimostra quanto ci sia bisogno di momenti di approfondimento come questo. Il fenomeno dei cosiddetti maranza non può essere ridotto a slogan o semplificazioni: riguarda la sicurezza, certo, ma anche l’educazione, il ruolo delle famiglie e la responsabilità delle comunità. Attraverso le storie raccontate nel libro abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci in modo serio e diretto su una realtà complessa. Come istituzioni abbiamo il dovere di promuovere occasioni di dialogo che coinvolgano cittadini, scuola e territorio, per costruire risposte concrete e condivise”.