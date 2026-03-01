Bocce: la San Secondo Bennese vince contro la Masera Domodossola

In Prima categoria si è giocata l'ultima giornata della fase di qualificazione. La San Secondo Bennese a Buronzo ha vinto contro la Masera Domodossola, concludendo all'ottavo posto in classifica.

I risultati: Trofarello - Saviglianese 10-10, Sangiorgese - Vottignasco 8-12, Rapallese - Tre Valli 15-5, Cairese - Ponte Masino 15-5, San Secondo Bennese - Masera 14-6, Stazzanese - Pergittone 12-8. Classifica finale: Saviglianese 15 e Vottignasco 14 punti qualificate alla fase finale, Cairese e Stazzanese 13, Tre Valli e Rapallese 11 ai play off. Poi: Trofarello 10,Masera 7,Ponte Masino 7,San Secondo Bennese 7,Sangiorgese 6,Pergittone 6.

La prima fase dei play off si giocherà sabato 7 marzo tra: Cairese - Rapallese, Stazzanese - Tre Valli.