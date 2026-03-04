Bardelle Pneumatici, esperienza e professionalità al servizio degli automobilisti biellesi.

A Vigliano Biellese, in provincia di Biella, continua a rafforzarsi la reputazione di Pneumatici Autofficina Bardelle Alberto, realtà storica specializzata nella fornitura e nella manutenzione di pneumatici per auto e veicoli di ogni tipo.

Fondata nel 1974 da Licio con l’obiettivo di offrire servizi affidabili e assistenza di qualità, l’officina oggi e' con Alberto, la seconda generazione e si distingue per l’attenzione al cliente e la competenza tecnica del suo staff.

Situata in Via Milano 151, l’attività è un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di cambiare gomme, effettuare controlli stagionali o richiedere interventi di manutenzione correlati. Grazie alla sua consolidata esperienza nel settore, Bardelle Pneumatici è in grado di offrire soluzioni su misura per esigenze diverse, dal pneumatico estivo a quello invernale, passando per quelli adatti a SUV, mezzi leggeri e autocarri.

Assistenza completa, dal montaggio alla sicurezza

Alberto ha sempre puntato su una selezione di prodotti di alta qualità, lavorando con i marchi più prestigiosi del settore, per garantire ai propri clienti la sicurezza e le performance delle migliori marche sul mercato.

I tecnici qualificati non si limitano al semplice montaggio e bilanciatura delle gomme, ma sono anche in grado di eseguire lavori di meccanica generica, tagliandi e sostituzione dischi e pastiglie freno.

Senza dimenticare il servizio di assetto ruote, gestito con attrezzatura di nuova generazione Hunter.

Professionalità e fiducia

L’officina gode di un’elevata soddisfazione da parte degli utenti, riflessa nei numerosi feedback positivi che testimoniano la cortesia, la disponibilità e la competenza del team. Che si tratti di un controllo stagionale oppure della necessità di sostituire urgentemente un treno di gomme, Bardelle Pneumatici si conferma un partner affidabile per la sicurezza su strada.

Pneumatici Bardelle si trova a Vigliano Biellese in via Milano 151.

Tel 015-811277