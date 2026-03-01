Incidente a Cossato, coinvolta pattuglia della Stradale impegnata in servizio autovelox

Incidente stradale a Cossato nella giornata di ieri sabato 28 febbraio, dove un equipaggio della Polizia Stradale è rimasto coinvolto in un sinistro mentre era impegnato in un servizio di controllo della velocità con autovelox.

L’episodio si è verificato all’interno di una piazzola di sosta. Non si registrano feriti.

A seguito dell’accaduto, la stessa Polizia Stradale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per i rilievi del caso. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale di Cossato per la gestione della viabilità e gli accertamenti necessari.

La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione.