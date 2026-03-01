Cossato, insulti sugli spalti: sospesa partita Under 17

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri sabato 28 febbraio al campo sportivo di Cossato, dove una partita di calcio Under 17 è stata sospesa a pochi minuti dal termine.

A segnalare la situazione al 112 è stata una persona che si trovava sul posto, preoccupata per alcuni attriti scoppiati tra giocatori e tifosi e timoroso che la situazione potesse degenerare.

Sul posto è stato disposto l’intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Cossato, con il supporto della stazione di Crevacuore. Informata anche la Questura per gli aspetti legati all’ordine pubblico.

All’arrivo dei militari, la situazione è risultata comunque sotto controllo: si è trattato esclusivamente di insulti verbali, senza alcuno scontro fisico. L’arbitro, classe 1979, residente a Lessona, ha deciso di sospendere l’incontro quando mancavano circa cinque minuti al termine, proprio per evitare ulteriori tensioni.

Sono stati identificati i dirigenti delle due squadre coinvolte: uno residente a Cossato, l’altro in provincia di Novara. La situazione è rientrata senza ulteriori conseguenze.