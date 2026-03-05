Ponderano, nuovi eventi in arrivo con la Pro Loco tra marzo e aprile

La Pro Loco di Ponderano con il mese di marzo riprende a pieno le sue attività. Ad attendere i volontari ci saranno una serie di eventi impegnativi a favore del “Una Goccia per un Sorriso “ che si prepara a un nuovo imminente progetto in aiuto al reparto pediatrico. Si inizia con una collaborazione a più mani per la cena sarda il 14 marzo (evento esaurito).

Sabato 21 si riaccenderanno i riflettori del Polivalente di Ponderano con il teatro dialettale: in collaborazione con I Nuovi Camminanti, una serata di beneficenza dedicata ad Anna Bruni. Un omaggio a un personaggio unico del Biellese, attrice, regista, autrice e fondatrice della compagnia teatrale biellese, una delle più note e premiate del Piemonte. Uno spettacolo di cabaret dedicato a una persona straordinaria che ha dedicato la sua vita alla passione per il palcoscenico, formando attori e attrici, creando eventi e collaborazioni. Donna schietta e decisa, ha gettato le basi per quello che è diventato un appuntamento fisso dal 2010 per i tanti appassionati, la rassegna “Autunno a teatro“, una delle poche rimaste in provincia. I suoi ragazzi (“I Nuovi Camminanti”) hanno voluto renderle omaggio con una serata esclusiva per ricordarla.

Lunedì 6 aprile giornata di Pasquetta con appuntamento di rito: la 32° edizione della Fiera Zootecnica che quest’anno, oltre agli allevatori e al mercatino, saranno presenti i falconieri sempre molto apprezzati dai bambini, assenti lo scorso anno a causa del maltempo. Novità del 26, ci sarà un esibizione del gruppo “ Biella soccorso cinofilo“ che fa parte del Coordinamento Provinciale di Biella della Protezione Civile. Scopo della giornata? Mostrare le capacità e la preparazione dei loro animali nei momenti più critici.