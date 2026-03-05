 / Valle Elvo

Valle Elvo | 05 marzo 2026, 07:50

Mongrando, un incontro all'insegna della prevenzione del tumore al seno

Il comune di Mongrando invita la cittadinanza ad un importante momento dedicato alla prevenzione oncologica. Oggi, giovedì 5 marzo, alle 17, presso il salone adiacente alla Biblioteca Comunale, si terrà un incontro per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Oltre a promuovere comportamenti corretti, durante l'evento saranno raccolte prenotazioni per screening a mammella, colon e cervice. Interverrà la dottoressa Fulvia Pedani, medico oncologo. “La prevenzione salva la vita – sottolinea l'amministrazione comunale sui propri canali social - Partecipare è un gesto di cura verso sé stessi e verso la comunità”.

g. c.

