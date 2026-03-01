 / CRONACA

Biella, in via Italia spaccata vetrina nella notte

Restano da chiarire le motivazioni del gesto

Danneggiamento in piena notte a Biella, dove intorno alle 2 un uomo ha contattato il 112 segnalando una vetrina infranta davanti al Bar Ferrua, in via Italia.

Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente riscontrato la rottura del vetro. Non era però chiaro, nell’immediatezza, cosa fosse accaduto.

Rintracciato il proprietario del locale, questi si è portato sul posto, accertando che la vetrina sarebbe stata danneggiata con il lancio di una pietra. Restano da chiarire le motivazioni del gesto e se dall’esercizio commerciale sia stato eventualmente asportato qualcosa dalla zona espositiva.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

