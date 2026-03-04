Comizio referendario per il “No ai pieni poteri”, in programma venerdì 6 marzo, alle 17.30, in piazza Santa Marta, a Biella, con il capogruppo al Senato di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro. L’iniziativa si arricchirà anche degli interventi dell’avvocato Andrea Basso del foro di Biella e di Giuseppe Paschetto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle biellese.
“La nostra piazza si unirà idealmente alla maratona per il No organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in programma proprio nella giornata di venerdì” dichiara il segretario provinciale di Sinistra Italiana Avs Biella Corrado Cossu.
Comizio per il referendum: “No ai pieni poteri”, a Biella anche il senatore AVS De Cristofaro
Comizio referendario per il “No ai pieni poteri”, in programma venerdì 6 marzo, alle 17.30, in piazza Santa Marta, a Biella, con il capogruppo al Senato di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro. L’iniziativa si arricchirà anche degli interventi dell’avvocato Andrea Basso del foro di Biella e di Giuseppe Paschetto, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle biellese.
