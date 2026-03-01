Il Salussola Volley “canta” vittoria: espugnato il campo di Vercelli in una serata da protagonisti

Mentre l’Italia era incollata allo schermo per la celebre serata dei duetti del Festival di Sanremo, il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley ha messo in scena il proprio spettacolo, decisamente adrenalinico, sul campo del Multimed Volley Vercelli.



Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, la nostra prima divisione maschile ha affrontato la settima giornata di ritorno con una prestazione di carattere, portando a casa una vittoria fondamentale per 3-1.



La gara, iniziata alle 20:45, ha visto i nostri ragazzi imporre il proprio gioco fin dai primi scambi, mantenendo la concentrazione alta nonostante la tensione della trasferta. La determinazione del gruppo è emersa chiaramente nei parziali che hanno sancito il successo finale.



Nonostante il tentativo di rimonta dei padroni di casa nel secondo set, la squadra ha saputo ricompattarsi, chiudendo i conti nel quarto parziale con la giusta cattiveria agonistica. Una vittoria che conferma lo stato di salute del gruppo e la determinazione nel proseguire questo campionato di prima divisione con ambizione.



Non c’è tempo per adagiarsi sugli allori. La testa è già rivolta al prossimo impegno di campionato. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley tornerà in campo, nuovamente in trasferta, sabato 7 marzo 2026 alle 16:00 contro il Nuova Elva Occimiano.

Invitiamo tutti i nostri sostenitori a seguire la squadra e a continuare a far sentire il proprio calore, anche in questa importante sfida.