Bocce, finisce 13 a 11 tra Crc Gaglianico Botalla Formaggi e Mondovì Cuneo

Nel campionato di Serie A, il Crc Gaglianico Botalla Formaggi ha vinto di misura, 13-11, a Niella Tanaro contro la Mondovì Cuneo. Risultati a sorpresa a Chiavari dove la squadra di casa è stata costretta al pareggio dall'Auxilium ed ancora di più ad Udine con la Quadrifoglio che ha fermato La Perosina.

Sabato pomeriggio il Mondovì ha messo a dura prova il Crc Gaglianico conquistando un vantaggio nella somma delle prove tradizionali , 10-7, ma perdendo, 2-6,nel secondo turno di prove, quelle veloci e di precisione. In staffetta Stefano Pegoraro (30 su 31) e Davide Sari (26 su 28) hanno volato alto e stravinto con 56 su 59,lasciando Sciutto e Bagnasco a 35 su 50. Pegoraro si è poi ripetuto nella corsa del tiro progressivo chiudendo con 56 su 50 contro 38 su 47 di Sciutto. Nei tiri di precisione Davide Manolino ha fatto sua la prova per 25 a 16, mente Luca Negro ha dovuto inchinarsi a Nicolas Pretto 22-30. Il parziale di questo turno, 6-2, a favore del Crc Gaglianico , ha condizionato il risultati finale, anche se la squadra cuneese è andata vicino al pareggio nella fase finale, con il Crc che ha vinto grazie alle due prove individuali, con il successo di Sari per 6-3 e ancor di più dal pareggio 6-6, strappato alla fine da Luca Negro

Tutti i risultati: Chiavarese Genova-Auxilium Saluzzo Cuneo 12-12, Quadrifoglio Udine-La Perosina Torino 12-12, Bocce Mondovì-Crc Gaglianico 11-13, Marenese Treviso-Nus Aosta 15-9, BrB Ivrea-Noventa Venezia 22-2.

La classifica: BrB Ivrea 48 punti, La Perosina Boulenciel 42, Chiavarese 37, Crc Gaglianico Botalla Formaggi 32, Noventa 23, Bocce Mondovì Produttori di Govone 22, Marenese 16, Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte 15, Quadrifoglio 13, Nus 12.