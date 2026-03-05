Gaglianico, Polizia Locale e Carabinieri incontrano gli studenti: focus su legalità e bullismo

Nelle scorse settimane l’assistente di Polizia Locale del comune di Gaglianico Barbara Milia, unitamente al comandante della Stazione Carabinieri di Candelo, Maresciallo Vincenzo Matarazzo, hanno tenuto una serie di incontri formativi rivolti ai ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del paese.

L’ambito era il “Progetto Achille”, iniziativa che da anni vede la stretta collaborazione tra il Comune, le forze dell’ordine del territorio e l’Istituto Comprensivo, con lo scopo di sviluppare argomenti fondamentali rivolti ad indirizzare gli studenti verso comportamenti positivi che consentano loro di affrontare in modo consapevole e sicuro le diverse problematiche giovanili.

Le tematiche trattate, divise per fasce d’età, hanno interessato argomenti come il bullismo, il cyberbullismo, il concetto di legalità e rispetto delle regole, ambiente e norme del Codice della Strada, suscitando interesse e partecipazione attiva da parte degli alunni.

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con incontri rivolti alla fascia di età più piccola e quindi alla Scuola dell’Infanzia, nonché con la programmazione di momenti di condivisione con docenti e genitori.