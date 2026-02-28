Biella, tragedia sfiorata in carcere: detenuto salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria

Nelle prime ore della giornata di oggi, 28 febbraio, durante i consueti giri di controllo notturni, il personale di vigilanza è intervenuto con estrema tempestività per interrompere un tentativo di suicidio messo in atto da un detenuto all'interno della propria camera. Grazie alla prontezza dei riflessi e alla capacità di gestione dello stress, gli agenti sono riusciti a trarre in salvo l'uomo, stabilizzando la situazione e prestando i primi soccorsi necessari.

Il segretario regionale del SiNAPPe Matteo Ricucci ha espresso profondo apprezzamento per l’operato dei colleghi, evidenziando il contesto critico in cui è maturato l'evento: "Quanto accaduto dimostra ancora una volta che la Polizia Penitenziaria non svolge solo compiti di custodia ma rappresenta l'ultimo baluardo a difesa della vita umana nelle carceri".

Il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo ha invece sollecitato un intervento concreto da parte dei vertici dell'amministrazione: "Non possiamo permettere che atti di così alto valore passino sotto silenzio. La Polizia Penitenziaria di Biella sta affrontando mesi di criticità senza precedenti con uno spirito di sacrificio immenso. Il SiNAPPe richiede ufficialmente alla direzione dell'istituto un doveroso riconoscimento formale per il personale che, con il proprio intervento, ha onorato la divisa e salvato una vita umana".