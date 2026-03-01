Rally & co al 16° Vallate Aretine Historic

Grandissima prestazione per i portacolori della scuderia Rally & co impegnati nel weekend al 16° Vallate Aretine Historic prima tappa del campionato italiano rally autostoriche.

Sul traguardo di Arezzo a bordo della loro Ford escort rs Luca Delle coste e Giuliano Santi siglano una splendida 7° posizione assoluta 3° nel secondo raggruppamento e primi di classe 2000.

Una gara, la loro, condotta costantemente nella top ten in tutte le prove speciali tra vetture con cavallerie decisamente superiori ottenendo un risultato da "piede pesante".

Tonano da Arezzo delusi ma consapevoli delle loro potenzialità Paolo Vallivero e Stefano Cirillo costretti al ritiro sulla seconda prova a causa di una cinghia difettosa sulla loro bmw m3; l'8° tempo assoluto sulla prima prova a soli 5 secondi dal pluricampione italiano Renato Travaglia con analoga vettura sono il metro di misura della velocità espressa da Vallivero.

Cinquantesimo assoluto e 7° di classe al traguardo termina Carmelo Cappello navigatore di Palazzolo a bordo di una opel kadett gsi