Infortunio sul lavoro a Roppolo, ferito un uomo: arriva anche l'elisoccorso

Infortunio sul lavoro nel comune di Roppolo. È successo nel pomeriggio di oggi, 5 marzo: stando alle prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito alla testa dal tubo di getto di una betoniera nel corso di alcuni lavori all'interno di un cantiere edile.

Sembra che una parte del terreno abbia ceduto mentre si stava procedendo con l'azione di colata inclinando pericolosamente il mezzo. Fortunatamente il 45enne indossava il casco e, dopo l'urto, è rimasto cosciente fino all'arrivo del personale sanitario del 118.

In seguito è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti sono ora affidati al personale dello Spresal, giunto sul posto assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.