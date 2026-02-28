Cossato, passa le casse automatiche ma paga “solo” 8 euro per una spesa da 200

Rischia una denuncia la donna che, nella giornata di ieri, 27 febbraio, è stata fermata e identificata dalle forze dell'ordine in un supermercato di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, la signora avrebbe oltrepassato le casse automatiche pagando solo 8 euro di prodotti e portando via merce per un valore di circa 200 euro.

Gli accertamenti sono stati compiuti dai militari dell'Arma, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. I beni (alimentari e non) sono stati restituiti al legittimo proprietario.