CRONACA | 28 febbraio 2026, 17:40

Cossato, passa le casse automatiche ma paga “solo” 8 euro per una spesa da 200

Una donna rischia una denuncia, sul posto i Carabinieri.

Cossato, passa le casse automatiche ma paga “solo” 8 euro per una spesa da 200 (foto di repertorio)

Rischia una denuncia la donna che, nella giornata di ieri, 27 febbraio, è stata fermata e identificata dalle forze dell'ordine in un supermercato di Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, la signora avrebbe oltrepassato le casse automatiche pagando solo 8 euro di prodotti e portando via merce per un valore di circa 200 euro.

Gli accertamenti sono stati compiuti dai militari dell'Arma, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. I beni (alimentari e non) sono stati restituiti al legittimo proprietario. 

g. c.

