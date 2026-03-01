Massazza, Carnival Fun Run: 89 iscritti alla corsa non competitiva FOTO e VIDEO Nicola Rasolo per newsbiella.it

C'erano corridori vestiti di tutto punto ma anche partecipanti con abiti da carnevale come il simpatico Mario Bros, il Grintch e da dama nella mattina di oggi domenica 1 marzo a Massazza, dove si è svolta la Carnival Fun Run, corsa non competitiva e camminata a passo libero organizzata dal Comitato del Carnevale di Massazza in collaborazione con l’ASD Atletica Santhià.

All’evento hanno partecipato 89 iscritti, tra adulti e bambini, che hanno percorso il tracciato di 6 km con partenza da via Vallina.

I partecipanti hanno potuto usufruire di un ristoro finale e ricevere un pacco gara garantito ai primi 150 iscritti. Non sono mancati premi per le migliori maschere, valorizzando lo spirito festoso del Carnevale.

La manifestazione, sostenuta anche da sponsor locali come Lauretana e altri, ha unito sport, socialità e divertimento, confermandosi un appuntamento atteso dalla comunità.