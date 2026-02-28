Cross Country, test per Serena Rodella in vista della prima prova nazionale VIDEO

Si è svolto giovedì in provincia di Varese il test pre-stagionale per Serena Rodella, che sarà al via della prima prova nazionale di Cross Country su una Suzuki Grand Vitara di gruppo T2, messa a disposizione da RPM Garage. È stata la prima esperienza alla guida di questa vettura in assetto da gara ma dopo pochi chilometri la pilota biellese si è subito sentita a suo agio. Dopo la Dakar il cross country sarà la prima prova di avvicinamento alla sfida del 2027 e, con l'abilissima navigatrice Monica Buonamano, porterà il Team Ladies Dakar su altri terreni.