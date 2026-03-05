8 Marzo a Valdengo, al Polivalente un pranzo per onorare il valore delle donne

Un pranzo di comunità per onorare la forza, i traguardi e il valore delle donne in vista della giornata dell'8 Marzo. È l'iniziativa messa in campo dal Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, in programma domenica, alle 12.30, nei locali del Polivalente.
