Brusnengo nei secoli: la storia del paese e della provincia di Biella

Il Comune di Brusnengo, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, invita la popolazione all’evento “Brusnengo nei Secoli: dal Vescovado di Vercelli alla Provincia di Biella”, in programma sabato 28 febbraio 2026 dalle ore 15 presso l’Auditorium della Scuola Media, in via Carlo Verzone 23.

L’incontro proporrà un viaggio nella storia del paese, dagli albori fino alla nascita della Provincia di Biella. A guidare il pubblico saranno Sergio Marucchi e Federico Avondo Bodino, che ripercorreranno le principali tappe amministrative e storiche che hanno segnato il territorio nel corso dei secoli.

L’appuntamento racconta l’evoluzione amministrativa del territorio biellese: dal circondario legato alla Provincia di Novara, al passaggio nella Provincia di Vercelli, fino all’istituzione della Provincia di Biella nel 1992, offrendo uno sguardo documentato sul percorso istituzionale e identitario della comunità. Durante l’incontro verranno inoltre esposti documenti originali e monete dell’epoca. L’amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare alle volontarie della Biblioteca di Brusnengo e a quanti hanno collaborato alla raccolta dei materiali utilizzati ed esposti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dal Comune e dalla Biblioteca, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica locale e favorire momenti di approfondimento e partecipazione aperti a tutta la cittadinanza.