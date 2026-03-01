Calcio Biella: i risultati del weekend dalla Serie D alla Terza Categoria

Weekend ricco di gol e risultati significativi nei campionati dilettantistici, con squadre biellesi e del territorio protagoniste dalla Serie D fino alla Terza Categoria.
In Serie D – Girone A Colpo esterno della Biellese 1902, che si impone con un netto 3-0 sul campo del Derthona FBC 1908, conquistando tre punti pesanti in trasferta. Per l' Eccellenza vittoria interna per il Città di Cossato, che supera la Fulgor Chiavazzese per 2-0. Stesso risultato anche per il Calcio Settimo, che batte 2-0 la Pro Eureka.
Promozione: Successo dell’Arina Calcio, che ha la meglio sul Ceversama con il punteggio di 3-1.
Giornata intensa anche in Prima Categoria. Il Centro Giovanile Aosta supera le Torri Biellesi per 2-1. Pareggio per 1-1 tra Cigliano Calcio e Valle Elvo.
Vittoria di misura del Gaglianico, che si impone 1-0 sull’Ardor San Francesco Corio. Sconfitta casalinga per il Ponderano, battuto 1-0 dal Bollengo. Netto 4-0 del Valle Cervo Andorno sul Valchiusella.
In Seconda Categoria la Valdilana Biogliese conquista i tre punti vincendo 2-1 sul campo del Lenta Lozzolo. Termina in parità, 1-1, la sfida tra Lumellogno e Vigliano.
Terza Categoria: il Lessona Calcio domina sul campo del Pollone con un rotondo 5-0. Vittoria per 3-0 della Strambinese contro La Cervo. Successo di misura della Valdilana Next Generation, che supera il Chambave 1-0.
E' invece finita 3-0 nella Promozione Femminile tra ASD RACCO 86 e ACF BIELLESE.