 / CRONACA

CRONACA | 01 marzo 2026, 09:47

Coggiola, perde il controllo dell’auto nella notte: 24enne in ospedale

Sono stati inoltre richiesti accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol

Coggiola, perde il controllo dell’auto nella notte: 24enne in ospedale, foto archivio

Coggiola, perde il controllo dell’auto nella notte: 24enne in ospedale, foto archivio

Incidente stradale autonomo nella notte a Coggiola, dove intorno alle 2 il 118 ha segnalato un sinistro con feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di una perdita di controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Alla guida della Lancia Y un giovane classe 2001, residente a Coggiola. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per gli accertamenti del caso. La circolazione non ha subito particolari disagi.

Sono stati inoltre richiesti accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore