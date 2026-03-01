Coggiola, perde il controllo dell’auto nella notte: 24enne in ospedale

Incidente stradale autonomo nella notte a Coggiola, dove intorno alle 2 il 118 ha segnalato un sinistro con feriti.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bioglio. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di una perdita di controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Alla guida della Lancia Y un giovane classe 2001, residente a Coggiola. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Borgosesia per gli accertamenti del caso. La circolazione non ha subito particolari disagi.
Sono stati inoltre richiesti accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol.