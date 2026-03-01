A Netro carri e gruppi mascherati per l'ultimo atto del carnevale 2026 FOTO e VIDEO

Carri, maschere, coriandoli e tanto divertimento oggi a Netro con una giornata di festa dedicata a grandi e piccini, la sfilata di carnevale!

Carri e gruppi mascherati hanno animato il pomeriggio tra balli, musica e tanti coloratissimi coriandoli: il conte e la contessa di Netro tra i primi, seguiti da il Castellano e la Castellana di Castellazzo, le maschere di Biella, il Gipin e la Catlina, i Pifferi e i Tamburi Baio Dora e ancora la Banda Musicale Cittadina di Santhià.

La chiusure dei festeggiamenti in queste ultime ore con la premiazione e la cena che chiuderanno questa edizione 2026 iniziata venerdì