Biella, travolta da un'auto in via Pietro Micca: una donna in ospedale

Investimento di pedone a Biella. È successo intorno alle 18.30 di oggi, 27 febbraio, in via Pietro Micca.

Stando alle prime informazioni raccolte, una donna di circa 60 anni sarebbe stata travolta da un'auto condotta da un anziano. Nell'urto avrebbe riportato ferite da codice giallo. In breve tempo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e delle testimonianze che chiariranno la dinamica del sinistro stradale.