Cavaglià, tentato furto di rame al cimitero

Tentato furto al cimitero di Cavaglià. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero tentato di asportare quantitativi di rame dall'interno del campo santo comunale ma forse disturbati dalla presenza di qualche passante avrebbero desistito dai loro intenti criminali. È successo la notte scorsa.

Lo stesso Comune ha diffuso questa nota sui propri canali social: “In seguito a furto di rame nel nostro cimitero comunale durante la notte scorsa, si invitano tutti i concessionari a controllare la tomba per verificare eventuali danni. Nel caso contattare gli uffici comunali (I piano Municipio) al numero 0161.96038 (Servizi Cimiteriali)”. Sul caso indagano i militari dell'Arma.