Basket, serie C, Teens Vs Interglobo Genova, 81-83

Il Teens dopo sei vittorie consecutive ha una battuta d’arresto in casa. Al Pajetta vince Genova 81-83, confermandosi la bestia nera della compagine biellese già battuta all’andata.

Una partita fisica e nervosa quella di sabato sera al Pajetta, dove i padroni di casa del Teens hanno sbagliato davvero troppi tiri liberi 28-44 un 63% troppo risicato per impensierire la squadra genovese arrivata a Biella senza troppe velleità che però con i passare dei minuti si è galvanizzata fino a mettere il naso avanti nel finale e strappare così i due punti alla terza forza del campionato.

Una partita non abituale degli arancioblu che oltre ai tiri liberi non hanno saputo difendere con veemenza e fisicità la compagine ligure che non ha una fisicità paragonabile ai biellesi. Ora la testa è già rivolta a martedì quando coach Sacco. E lo staff torneranno in campo per analizzare la sconfitta e sapientemente preparare la prossima trasferta, lunga, a Chiavari.

Tabellini: De Bartolomeo 28, Trombetta 19, Blair 16, Zimonjic 6, Tuninetto 6, Cardani 6, Gagliano, Manuello, Roncarolo.