Vittoria per ACF Biellese contro ASD Racco 86

La partita si è conclusa con la vittoria per 3-0 dell’ACF Biellese oggi domenica 1 marzo contro ASD RACCO 86. Le biellesi hanno iniziato molto bene, segnando due gol nei primi 10 minuti, mettendo subito al sicuro il risultato. Nel corso del match hanno gestito il vantaggio, cercando di chiudere la partita sul 3-0, gol che è arrivato nel finale.

"Siamo partite molto bene segnando subito nel primo tempo - commenta Irene Di Bitonto, prima presenza in panchina della stagione a seguito di infortunio al crociato avvenuto durante la preparazione - . Poi siamo state un po' sfortunate tra pali e traverse, di rischi non ne abbiamo avuti e abbiamo poi concluso senza troppo problemi".

Formazione ACF BIELLESE:

1 Marazzato Carolina

2 Quercioli Elena (sostituita al 13' del secondo tempo da 13 Sorze Giulia)

4 Giletto Annalisa (capitano)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira

7 Alberto Gaia (vice capitano)

10 Carazzolo Desirée (sostituita al 37' del secondo tempo da 3 Sorlei Stefania)

11 Pipino Alice

16 Dreon Giulia

18 Ingannamorte Valentina (sostituita al 20' del secondo tempo da 15 Tintori Arianna)

20 Demargherita Melissa

A disposizione:

8 Cavagnetto Gloria

14 Di Bitonto Irene

17 Artiglia Giada

Allenatore : Barboni Stefano

Risultato: 3 - 0

Marcatori:

10' del primo tempo Dreon Giulia

13' del primo tempo Nerva Francesca

46' del secondo tempo Tintori Arianna



