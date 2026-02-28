“Sostenibilità sostenibile”, interesse a Biella per il XXI convegno UCID sulla transizione verde FOTO

Ha suscitato un nutrito interesse il XXI Convegno – Tavola Rotonda promosso dall'UCID Biella (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, sul tema “La sostenibilità ‘sostenibile’”. L'evento ha avuto luogo questa mattinta, 28 febbraio, nell'Auditorium di Città Studi, a Biella. Al centro dell’incontro i costi, le contraddizioni e le criticità sul piano sociale e culturale della corsa alla transizione verde, in un’analisi che ha voluto coniugare dimensione globale e ricadute locali.

Ad alternarsi negli interventi il presidente UCID Biella Vittorio Donati, il consulente ecclesiastico del gruppo interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, monsignor Francesco Ravinale (vescovo emerito di Asti), l’assessore del Comune di Biella con delega ad Ambiente e Gestione integrata dei rifiuti, Livia Caldesi. La presentazione è stata invece affidata al giornalista Silvano Esposito.

Sono poi seguite le testimonianze di Sergio Barberis Canonico (presidente di Pratrivero SpA e responsabile del progetto Infibrity), Marco Bardelle (imprenditore e vicepresidente di Slow Fiber), Giorgio Rovero (ingegnere chimico, già docente al Politecnico di Torino) e Milena Vettorello (medico, referente per la Promozione della Salute ASL Biella).

È poi seguita la tavola rotonda, introdotta da Paolo Porrino, vicepresidente nazionale UCID e presidente del Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, con le parole di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del cardinale Angelo Bagnasco, consulente ecclesiastico nazionale UCID e presidente emerito CEI, e Gianluca Galletti, presidente nazionale UCID ed ex ministro dell’Ambiente. In chiusura, si è svolta l’assegnazione del premio “Paolo Lavino”.