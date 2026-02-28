Maschere, cani e allegria: il Carnevale a 4 Zampe conquista Massazza FOTO e VIDEO

Una dozzina di cani partecipanti (con i loro padroni) unito ad un entusiasmo davvero contagioso e palpabile. Ha riscosso buon interesse il Carnevale a 4 Zampe, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio e inseritio nel ricco programma di appuntamenti ed eventi del 52° Carnevale Benefico di Massazza. Per l'occasione, i presenti hanno potuto ammirare la divertente e originale sfilata canina in maschera.

Domani, 1° marzo, è previsto il gran finale della manifestazione: l'esordio è affidato all'esposizione di Vespe (ore 9.30), con gli amici del Team Daniel. Poi sarà il turno della 4° Carnival Fun Run, la corsa non competitiva a passo libero e in maschera. La mattinata si concluderà con la distribuzione della fagiolata nella piazza della chiesa, a partire dalle 12, e il pranzo di Carnevale (ore 12.30) nei locali del padiglione. Tutti questi appuntamenti domenicali saranno allietati dai suoni della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Sandigliano.