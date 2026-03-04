4 giorni di festa a Cavaglià per la 53° edizione del Carnevale Benefico

Quattro giorni di festa a Cavaglià per la 53° edizione del Carnevale Benefico. Si comincia domani, 5 marzo, alle 20, con l'apertura dello stand gastronomico al Polivalente con serata danzante e presentazione delle maschere dei Carnevali di Biella, Vercelli, Novara e Torino.

Venerdì, invece, alle 10 e alle 15, maschere in visita nelle scuole dell'infanzia e primaria e al Salotto d'Argento. A sera si replica con cena al Polivalente (ore 20), raduno delle leve dei coscritti e discoteca mobile. Sabato, alle 11, avrà luogo la benedizione dei 60 paioli fumanti di fagioli e salamini, con degustazione e distribuzione alla popolazione in piazza Artiglieri d'Italia sulle note della Filarmonica di Cavaglià. Alle 15.30 avrà inizio il Carnevale dei Bambini al Polivalente, con coriandoli, animazioni e divertimenti mascherati. Seguirà la merenda offerta dal Comitato, la cena delle 20 e party serale.

Infine, domenica 8 marzo, alle 9.30 si svolgerà la sfilata di Carnevale con autorità, maschere e associazioni. Dopo la Santa Messa delle 11 (in memoria dei defunti del Carvè) la giornata proseguirà con il pranzo finale delle 12.30 nello stand gastronomico, la nomina del nuovo Colonnello e la restituzione delle chiavi del paese alle autorità civili.