Pallavolo, TeamVolley: Netta sconfitta per la B2

Sconfitta casalinga netta per il TeamVolley Lessona, superato con un ineccepibile 3-0 dalle varesine del DuoVolley Castellanza : squadra molto fisica e tra le migliori del girone nazionale di Serie B2.

CRONACA

In campo ci sono Caimi al palleggio, Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, Macchieraldo e Barbonaglia al centro e capitan Fizzotti libero.

Il primo set pende subito a favore delle ospiti: sul 5 pari arriva un parzialone di 2-9 che rende superfluo il doppio time-out speso da coach Bellagotti. Sola prende il posto di Filippini, Macchieraldo mette a terra il 10-17 ma a quel punto le crepe diventano voragini. Sul 10-21 si tocca il massimo scarto. Entrano in campo Cavaliere e Daffara, le biancoblù ricuciono qualcosa ma il 15-25 non ammette discussioni.

La seconda frazione è la più combattuta. Filippini e Diego iniziano a trovare confidenza e mettere palloni a terra, purtroppo però Castellanza rimane in scia grazie ad errori in attacco, battute sbagliate e invasioni. Un buon momento di Bordignon accompagna le lessonesi nel cuore del set: è un suo muro a fissare il 14-11. A quel punto le varesine si riscuotono e cambiano marcia, infilando un 1-6 che ribalta l’inerzia a loro favore. Lo staff biancoblu chiama il tempo sul 15-17, e poi ancora sul 17-21. Capitan Fizzotti e compagne hanno un sussulto: Macchieraldo, Diego e Filippini accorciano le distanze e questa volta è la panchina ospite a fermare le operazioni (19-22 e 22-24). La fisicità delle attaccanti del DuoVolley è difficile da arginare, il 23-25 arriva dal lungo braccio della loro altissima banda.

Le lessonesi accusano il colpo anche nel terzo parziale, che le vede – tolto il momentaneo 3-2 di Bonini - sempre a rincorrere. Bastano due spallate per prendere in mano il set: sul 7 pari e quindi sull’11-12. Coach Bellagotti richiama le ragazze sull’11-15, parte una girandola di cambi che però non cambia il copione e sul 14-20 il gioco è ancora fermo, il morale troppo basso per reagire. Lo scarto rimarrà tale fino in fondo: il 19-25 è un attacco di seconda del palleggio ospite.

COMMENTO

Coach Alessio BELLAGOTTI: «Castellanza si è confermata una squadra fisica e atletica. All’andata le avevamo aggredite di più, facendo meglio il primo tocco e contenendole sia in battuta che in difesa. Non solo a livello tattico, ma proprio come qualità e presenza da parte nostra: quello che siamo riuscite a riproporre solo durante il secondo set, quando abbiamo anche sfruttato delle rotazioni a nostro favore. Siamo state spesso avanti, peccato aver pagato un paio di situazioni storte. Ciò che non va bene il primo set: è mancata la voglia di stare sul pezzo e non lasciare andar via una partita ancora lunga. Siamo state troppo arrendevoli. Poi Castellanza si abbina particolarmente bene contro di noi: nonostante all’andata avessimo sfiorato il tie-break (sul 24-20 nella quarta frazione, ndr) ci hanno messo davvero in difficoltà. Peccato non aver lottato per tutto il match come nel secondo set, perché pure nel terzo abbiamo sempre dovuto inseguire. L’inerzia è stata tutta dalla loro, e a Lessona non deve succedere».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 17a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Datachromlab DuoVolley Castellanza 0-3

(15-25/23-25/19-25)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 1, Daffara, Diego 10, Bordignon 10, Sola 2, Cavaliere, Bonini 2, Macchieraldo 5, Barbonaglia 4, Filippini 9, Fizzotti (L1), Guzzo (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.